雲林縣北港朝天宮媽祖遶境活動將屆，北港鎮公所除開放路權申請，並針對鞭炮減量，與消防、警察、環保單位展開規畫工作，公所29日表示去年共清出150噸鞭炮屑，為近年來最多，且還發生鞭炮引發民宅火災事件，因此將加強鞭炮減量與防火措施宣導，兼顧環保與安全。

北港朝天宮媽祖遶境活動若未因疫情取消，將於下個月19、20日登場，除了各轎班、藝陣展開事前準備工作，北港鎮公所也宣布即日起至4月8日，受理遶境活動臨時路權申請，以利交通管理，方便信眾搭設舞台與規畫鞭炮施放點。

北港代理鎮長蕭美文表示，每年媽祖遶境隊伍綿延1公里以上，為避免市區交通打結，有必要規畫臨時路權申請作業，但醫院、學校、在建工程、停車場周邊，以及公園路與民族路口、公園路與民享路口，基於相關考量，禁止臨時路權申請。

蕭美文說，前年媽祖遶境因疫情停辦，去年恢復辦理，加上適逢星期假日，施放鞭炮量大增，共清出150噸鞭炮屑，與往年100噸左右相比增加2、3成，且由於施放不慎，引發市區1家服飾店火災，損失上百萬元，因此將加強鞭炮減量宣導。

鎮公所清潔隊提到，去年媽祖遶境後，為清運全鎮30幾處炮場的鞭炮屑，隊員們停止休假2天，出動剷土車、垃圾車、資源回收車共10餘輛，希望今年能夠順利減量。

清潔隊指出，針對鞭炮減量與防火安全工作，日前與消防、警察、環保單位開會討論，將要求炮點須與民宅保持一定距離、施放鞭炮須準備滅火器材，鞭炮屑堆須灑水避免餘燼引發火災。