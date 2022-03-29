竹南鎮公所今年發放給鎮內國小學童兒童節紀念品。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

兒童節將近，竹南鎮公所今年除了發出1萬多份兒童節紀念品外，並持續第3年發放每年2千元的教育補助金，給幼兒園、國小學童，今年還加碼發送每人2千元教育券，給幼兒園、國小及國中學生，希望對學生們學業有所助益。紀念品已在29日通知各校統一領回發放。

今年發送的幼兒園紀念品，是以實用性及多元感官創作為主，分別是Jack Wolfskin 兩用顆粒頸枕及12色軟頭水彩筆。至於國小部分，則考量實用性外，希望孩童們遠離3C用品，選擇蜂鳥SB─M2無刷馬達風扇及桌遊四合一棋盤等適性用品，希望鎮內兒童們在休憩時刻，能以刺激其感官及多元發展性的學習用品輔助其成長，也對孩童身心發展及腦力激盪更加事半功倍。

竹南鎮長方進興表示，今年除了發放兒童節紀念品外，也持續針對鎮內幼兒園及國小學童發放教育補助金2千元，今年已是第3年發放，並將以匯款方式直接匯入。另外，還加碼贈送給鎮內幼兒園、國小及國中學子每人「教育券2千元」，本案將在完成採購程序後發放。

方進興就任後特別著重教育方面的推展，除了教育補助金及教育券外，並爭取中央補助，在大厝里活動中心旁興建親子圖書館，目前已由建築師在規劃中，希望能提供竹南學子更好的學習環境及提昇學習風氣，方進興也特別感謝立委陳超明協助向離岸風力廠商爭取回饋金用在學童教育的推展，以及協助向中央爭取興建親子圖書館經費，讓地方教育建設更周全。