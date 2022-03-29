遠雄遊憩休閒事業旗下的旅店新品牌「悅樂旅店」台中店，今（29）日熱鬧開幕，包括遠雄遊憩休閒事業董事長武祥生、遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽、一日店長宥勝、台中中央書局副總監沈貞慧、Indulge Life Hospitality Group創辦人王偉勳等人均出席剪綵儀式，宣告台中悅樂旅店正式營運。

同時，悅樂旅店官網配合台中店開幕慶活動，即日起至4月30日前，推出平日雙人房最低2,200元起，另加贈下午茶或調酒的限定住房專案，邀請旅客搶先預訂！

今日開幕活動，由曾走遍全世界、挑戰南極遠征的宥勝受邀擔任一日店長，現場不僅親自製作暖心香醇的義式咖啡，象徵熱情款待所有入住旅人，更帶來首場風格講座，引領現場貴賓共同感受對於「旅行」的迷戀，展開疫情後美好旅行的無限想像。

此外，台中悅樂也首度公開由台中百年的中央書局、世界五十大酒吧Indulge及Liquid Art、英國著名音樂製作公司Musicstyling參與的三大跨界合作，除為台中悅樂公共空間量身訂做全天的時尚音樂、運用四季更迭與旅行的酸甜苦鹹設計4杯限定調酒外，旅客也能在專屬閱讀空間隨《週三讀書會》打開閱讀的想像與框架，享受融合台中在地歷史、人文風情、飲食文化、親子讀本的主題選書，從閱讀文化、限定調酒、風格音樂不同層面出發，致力打造台中舊城區的全新旅遊地標。

遠雄遊憩休閒事業董事長武祥生表示，位於台中中區的悅樂旅店，今年2月推出會員限定的搶先試住活動，吸引超過3萬人參與抽選，而自開放訂房後，4月週末預訂已近全滿，顯示國人對悅樂品牌的高度期待！

展望未來，武祥生表示，悅樂旅店的島鏈拓店佈局，預計在未來5-6年內，要在全台打造10家連鎖旅店，鎖定重點旅遊城市，他透露，「下一個據點會在台南」，期望能在全島提供旅客不同的住宿選擇！

值得一提的是，台中悅樂旅店與在地百年中央書局一同推出「四時書屋計畫」，運用書想室空間打造專屬閱讀角落，用文化點亮探索在地的好奇心，匯集《週三讀書會》、台中作家文學、風土旅行、飲食文化、親子共讀5大主題選書企劃，同時聯合《週三讀書會》實體講座活動，依據四季推出微型書展，每一季造訪悅樂旅店，都能發掘全然不同的閱讀樂趣！

位於台中舊城區核心的台中悅樂旅店，距台中火車站步行約5分鐘，全棟共計41間客房，包括陽光客房、活力雙人房、精彩四人房、歡樂四人房及青春背包客房，空間大小自6.7坪～8.7坪不等，涵蓋雙人、四人及特色的背包客鋪位房型。

該飯店設計借鏡1920年代Art Deco文化，將舊建築注入全新靈魂與設計元素，詮釋復古而華麗的輕奢華風格。飯店規劃自動入住設備、全館免費WIFI、共享單車、洗衣間、共享工作空間、閱讀區、全天咖啡茶飲供應、展演舞台、共享廚房及廚具設備等多元服務，搭配品牌標誌性的特色服務，如多國泡麵宵夜、旅行地圖、每日現作爆米花與在地零食供應，邀請旅客如到朋友家作客般輕鬆自在，感受充滿熱情與活力的住宿體驗，滿足商務、家庭旅行的不同需求。