台北市殯葬管理處副處長王文秀遭檢舉於2020至2021年間，洩漏殯葬處採購標案資訊護航特定廠商得標，涉嫌違反《貪汙治罪條例》圖利罪等罪，台北地檢署28日兵分14路搜索，共約談官、商、評選委員共14人，訊後認王女涉嫌重大，向法院聲押禁見。台北地院29日下午開庭後，諭知王女以60萬元交保候傳。

台北地檢署28日指揮廉政署兵分14路搜索殯葬處等地，約談王文秀、台北市政府市政顧問許志成及福臨葬儀負責人林栢宗等人到案，複訊後業者劉筆明以20萬元交保，許志成與業者林震雨、林栢宗、金凱怡、潘忠陽、洪鉦皓各10萬元交保；業者吳如繕7萬元交保；業者吳忠晉、張景森，各3萬元交保；標案評委吳永猛、曾漢珍、楊荊生各5萬元交保。

檢廉獲報，王文秀及曾任議員助理的許志成與業者熟識，王女涉嫌於2020年至2021年間，洩漏「109年無名（主）屍處理（含火葬土葬費用）及相驗暨解剖中心大體搬（接）運與清潔維護勞務採購契約」、「110年度第一、二殯儀館電子輓聯維護及運作委託服務」2件採購案招標資訊，護航相熟業者林栢宗、林震雨，分別以160多萬元及170多萬元的「最有利標」得標。

廉政署跟監發現，王女曾多次私下搭乘廠商車輛外出，下車時每次都會多出一個手提袋帶下車，懷疑是不法對價，案情尚待進一步釐清。