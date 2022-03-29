春暖花開，國內旅遊與水上運動風潮再起，由「我們的海洋綠洲（Our Ocean Oasis，簡稱O3）」所主辦的「台東O3衝浪祭」將在4月3日、4日的連假期間於台東縣金樽漁港舉辦，除了海上有刺激的衝浪比賽，陸上還有美食、手作市集、樂團表演以及百大網紅DJ演出等熱鬧活動。

台東一直是民眾連假考慮的放鬆的景點選擇之一，除了連續兩年獲選全球最好客目的地之外，更擁有全台灣最長的176公里海岸線，是世界衝浪最高等級比賽的場地之一，為了能讓更多人貼近海洋生活並認識台灣之美，O3特地選在台東金樽，與台東縣政府共同協辦舉行「台東O3衝浪祭」。

O3是一個新的組織 會是以專門推廣賽事 文化為主，O3創辦人陳少喬表示：「O3全名為『Our Ocean Oasis』，希望扮演人們在高壓都市生活中，尋找遠離塵囂的綠洲，全力提倡衝浪運動同時與競賽、環保、時尚、藝術、娛樂文化、教育做結合，第一次在台東舉辦賽事，非常感謝台東縣政府的大力支持，希望透過這次的活動，帶給民眾不一樣的衝浪賽事體驗，讓更多人認識衝浪，更期盼能成為台東一年一度的年度盛典。」

4月3日到4日所舉辦的賽事中，分為「獎金挑戰賽」以及「海洋律動公開賽」兩大組別，除了常見的男、女子組長短板賽事之外，也包含了U16、U18青少年組，精彩刺激的賽事也吸引了近百名選手爭相報名參賽。

台東縣政府交觀處長余明勳指出：「台東優質的天然環境，讓金樽擁有台灣最好的浪況，更連續3年被世界衝浪聯盟 (WSL) 指定為世界衝浪長板冠軍賽場地，是台灣唯一作為國際衝浪巡迴賽事的場地。」由於新冠肺炎防疫不能鬆懈，余明勳補充，請主辦單位及參加的選手及民眾，務必要嚴格要求及遵守防疫措施，包含量測體溫、戴口罩、勤洗手，落實實聯制。

有別於以往的衝浪賽事只是單純的比賽，這次的「台東O3衝浪祭」也有各式各樣的美食、手作攤商及農產市集，讓民眾可以在觀賽同時，透過享用美食並貼近在地文化，大會也要邀請來自台東的「兄弟職責」及「思賴斌」樂團現場演出原住民式的搖滾，百大網紅DJ- DJ Xico、DJ Ashleybaby、DUNGI SAPOR、DJ Hannah也預計出席，要讓民眾在連假期間嗨翻台東。