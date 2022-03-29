國民黨高雄青工總會111年新任總會長，由高市副議長陸淑美之女黃韻涵接任，她昨選在329青年節前一天邀集青工夥伴召開委員會，與大家交流今年度青年活動。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄青工總會111年新任總會長，由高市副議長陸淑美之女黃韻涵接任，她昨選在329青年節前一天邀集青工夥伴召開委員會，與大家交流今年度青年活動。她期待，更多年輕黨員加入，一同改變國民黨。

黃韻涵提到，感謝這麼多青年夥伴願一同加入青工會大家庭，未來一定會辦更多各式各樣顛覆國民黨傳統的青年活動，藉此增加大家的凝聚力與向心力，也讓更多人看見國民黨真的變年輕了，也歡迎更多青年黨員加入青工會，一起來改變國民黨。

國民黨高雄市黨部主委許福明昨也親自到場與青年夥伴座談交流，他表示，特別感謝黃韻涵願擔此重任，承擔國民黨在高雄的青年工作，看到這麼多青年朋友在平日的晚上還願意一起來參加活動，看見大家就看見國民黨未來的希望。

許福明指出，在黨主席朱立倫帶領下，國民黨正改革與進步，也需要更多的年輕夥伴一起給予鞭策、一起參與改變，「每一位國民黨青年都是我們進步的動力」，未來還要與青年夥伴一起打拚，有大家的參與國民黨才能更有力量。