每個人處理感情的方式都不一樣，有些人就算不愛了，也會擔心傷害到另一半，而不敢提出分手，有些人卻會非常乾脆地提出分手。命理網站「星座不求人」分享，摩羯座、天蠍座和雙子座的男性最絕情，只要不愛了就會果斷分手，頭也不回地離開。

1、摩羯座

摩羯男愛一個人的表現很不明顯，但當他不愛了的時候，卻一眼就能看出來，他變心之後絕對不會慢慢鋪陳分手的情緒，而是乾脆果斷地離開，切割彼此之間的關係，因為在他的心目中，和一個沒有感情的人糾纏，簡直就是浪費時間。

2、天蠍座

天蠍男非常看重感情，且希望另一半能和自己一樣重視，若是相處過程中遇到矛盾或衝突，他也不會明說，而是暗自在心中記下一筆，他還會默默給予對方改過、認錯的機會，如果一直被無視的話，他就會下定決心分手，連一點挽回的機會都不留給對方。

3、雙子座

雙子男換女友的速度跟換衣服一樣，戀愛期間若是遇到更適合的人，就會果斷換新對象，不管變心或變臉都特別快，明明說不清分手的理由，還可以很理直氣壯，為了不要和對方繼續在一起，任何事情都會被他拿來當作理由，一點也不在乎對方的感受。