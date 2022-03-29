近幾年股市呈現多頭走勢，雖然今年以來受到通膨升溫以及俄烏衝突的影響，股市面臨修正，但仔細觀察近幾年引領股市上漲皆離不開MegaTrend（大趨勢）的範圍。投信法人表示，大趨勢主要囊括人口統計與社會變革、環境挑戰、都市化成長及科技創新等四大關鍵趨勢，而這將是帶領未來十年主流投資主題，相當具有發展潛力。

合庫2032目標日期多重資產基金研究團隊表示，人口高齡化是全球都要面對的問題，根據統計到2030年人口成長快的族群為65歲以上人口，在全球高齡化趨勢下，相關投資產業需求不斷高漲，像是醫療照護、基因科技等都是因應人口高齡化而蓬勃發展的產業。

其次，在巴黎氣候協定的支持下，各國政府、產業甚至是投資人都愈來愈重視環境相關產業的發展，2021年聯合國氣候變化大會「COP26」承諾參與淨零碳排國家約佔全球GDP的90％，全球對環境問題的認知及承諾明顯提升，淨零碳排承諾將轉化為實際行動。包括美國、英國、歐盟在內的40個國家，同意透過政策加速對環保能源科技的投資，預估將為新興經濟體與成熟國家帶來逾16兆美元商機。

在都市化成長部分則聚焦在基礎建設、都市廢棄物處理的硬體設施，尤其現有的都市基礎建設不敷使用，加上電動椿、寬頻系統等現代化基建的必需性大增，美國總統拜登也以實際行動加碼5,500美元力推基礎建設，這也將是未來值得留意的商機。

而科技創新更是帶動近年股市上漲的主要動力，合庫投信分析，接下來科技股或許漲勢趨緩，但整體產業向上趨勢不變，尤其在人口高齡化的影響之下，全球勞動力人口減少，如何運動科技自動化來替代勞動力也是未來相當火紅的投資趨勢。