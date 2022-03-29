砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）29日參與「櫃買市場業績發表會」，總管理服務處總經理陳舜平表示，對第一季營收季減low-twenties百分比（約21～ 23％）的預期不變，惟目前看來，因4、5月需求相對弱，產能利用率下滑的速度與幅度大於預期，恐衝擊毛利率表現，對原先所預估的毛利率約mid-thirties（34～36％），坦承有壓力。

對於大陸上海進入「封城」是否影響生產？陳舜平指出，穩懋生產基地在台灣，在大陸沒有廠房，沒有直接影響；供應鏈近兩年來或多或少都有些狀況，但穩懋挾經濟規模大的優勢，足以因應。不過，他提及因營收有8、9成與手機相關，目前能見度還看不到一整個季度，將待4月法說會再行報告。

穩懋指出，2022年4G、5G並存，動能擴大，Cellular及Infra.（基礎建設）產品大量生產中，並持續耕耘新世代技術。5G手機滲透率在2021年僅約10％，市場預估，今年可望達50％，5G發展還有很長一段時間，也代表Cellular PA、Infra.的成長空間大。

而在WiFi方面，目前規格從WiFi 5到WiFi 6 & 6E，尤其是6E，對三五族來說，是很重要的一個世代，接下來更將迎接WiFi 7世代，針對效能、頻率等要求，砷化鎵的地位無法取代，且多了一個頻段，實質晶圓使用也隨之增加，穩懋也針對所需相應技術積極發展中。

VCSEL（面射型雷射）方面，隨3D及近接感測應用擴大，穩懋在車用內部傳感產品已成功交付；穩懋積極開發磷化銦（InP），除了做為資料中心的重要角色外，對於Proximity（近接感測）、SWIR短波長紅外線、LiDAR（光達）等未來都有量產機會。