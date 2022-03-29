111年郵政壽險保戶子女獎學金，自4月1日起至4月30日止受理申請，保戶可至中華郵政公司網路郵局郵政壽險保戶子女獎學金專區申請或洽各地郵局辦理。

凡申請期間內有效之郵政壽險契約，或110年4月1日起至111年3月31日期間內滿期、理賠契約之要保人、被保險人本人或其子女，現就讀教育部認可的國內公私立國中以上學校，並有正式學籍（不含推廣部），且110學年度第一學期或109學年度第二學期，其中之一學期總平均成績為80分或甲等以上者，即可提出申請。

國中組（或7至9年級），700名，獎學金1,000元。高中（職）組（含五專1至3年級），600名，獎學金1,000元。大專組（含五專4至5年級），1,400名，獎學金2,000元。研究所組（碩、博士班）300名，獎學金3,000元。

中華郵政公司表示，若申請人數逾獎學金錄取名額時，將於5月底前由律師見證，以電腦隨機抽出錄取者，錄取名單公告於中華郵政公司網路郵局-郵政壽險保戶子女獎學金專區。未錄取者將致贈精美贈品1份，感謝保戶對郵政壽險的支持與肯定。相關活動詳情請上網查閱，或電洽中華郵政公司顧客服務專線。