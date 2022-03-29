美國陸軍在星期一發表年度預算，其中列入更多的「下一代小隊武器」(Next Generation Squad Weapons,NGSW)，數量2.9萬支。下一代小隊武器採用6.8公釐口徑，用來替代美軍現役最流行的5.56公釐武器：M4卡賓步槍和M249 班用機槍。

軍事網(Military.com)報導，目前下一代小隊武器的競爭還沒有完結，德國槍廠西格-紹爾(Sig Sauer)和美國集合企業「孤星未來武器」(LoneStar Future Weapons)獲得提交樣槍與試用的階段，由於步兵槍械需要交由士兵比較長時間的操作與磨合，因此2家槍廠都能獲得頗大的訂購量。美國陸軍在去年就購買3000支(2家公司各1500支)，而今年增大到29,046支，預計這些武器將由各個單位進行測試，取得更多的意見，有助於美國國防部做出最後的決定。

美軍槍械口徑在1969年有一場大變革，首次採用AR-15(軍用代號M16)，此槍採用5.56公釐子彈，雖然口徑小，但是制敵力一點也不弱，更小口徑的子彈可以使士兵攜彈量更多，因此日後成為北約最主流的子彈規格，到1984年，M249機槍也入列服役，取代了7.62公釐機槍的位置。

然而，經過30多年的使用，新式的防彈裝備愈來愈先進，因此5.56公釐子彈的制敵效力再次面臨挑戰，於是美國陸軍在2017年啟動了「下一代小隊武器計劃」(NGSW)，子彈規格採用6.8公釐，並且希望以新的技術設計子彈，使未來的士兵攜彈量不會因為子彈口徑增加而下降。

西格紹爾是德國著名槍廠，他們的 P320手槍已獲得美國陸軍的指定，成為下一代的制式手槍，美軍型號為M17/M18；要是西格紹爾再獲得NGSW的訂單，那美國陸軍的長短槍都被該公司給包辦了，因此美國陸軍會希望再看看還有沒有別的選擇。

美國孤星公司其實是美國各槍廠的指定代理企業，原本參與NGSW的通用動力(General Dynamics)與子彈設計商真正速度公司（True Velocity）合作，開發複合材料彈殼 (俗稱塑膠彈殼)，後來2家公司再成立合資公司「孤星未來武器」，所以雖然該公司聽來很陌生，其實是美國的槍廠代表。