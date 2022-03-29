民進黨苗栗縣黨部22日到26日，辦理鄉鎮市長、縣議員參選人登記作業，共有10人登記參選，其中現任議員徐筱菁、劉順松與陳光軒再拚連任，民進黨苗栗縣黨部主委李貴富29日受訪指出，大選在即，各參選人將全力以赴，力拚議會席次翻倍。

苗栗縣議會共有38席縣議員，國民黨最多席次有17席，其次是無黨籍15席、民進黨5席與時代力量1席。民進黨現任議員為徐筱菁、羅貴星、鄭宗國、劉順松與陳光軒，民進黨在年底9合1大選中，苗栗縣議員布局除原住民選區之外，在其他6個選區都有推派人選。

第1選區包括苗栗市、公館鄉、頭屋鄉，將選9席議員，其中2席婦女保障名額，登記參選的有現任議員徐筱菁，以及因樁腳賄選案當選無效的許櫻萍，將捲土重來參選。

第2選區包括三義、銅鑼、西湖3席議員，現任的羅貴星因為涉司法黃牛案被停權，改推派議員辦公室主任徐毓檀登記盼延續服務；第3選區通霄、苑裡5席議員，年屆70歲的鄭宗國曾表態不再爭取連任，改推派立法院副院長蔡其昌發言人翁杰參戰。

第4選區竹南、後龍、造橋應選9席議員，除現任議員劉順松爭取連任，有多年立法委員、議員助理經驗的邱毓興，也將投入選戰。

第5選區頭份、三灣、南庄8席議員，年底參選的人選有縣黨部主委李貴富、現任頭份市民代表陳詩弦，以及尋求連任的現任議員陳光軒。最後第6選區包括卓蘭、大湖、獅潭、泰安的2席議員，前議員、立委湯蕙禎苗栗服務處執行長陳春暖表態參選。

李貴富表示，上屆2018年選戰中，整體局勢對民進黨不利，但在鐵藍的苗栗還能拿到5席相當不易，往年在1到6選區都有出過議員，因此這次在1、2、4、5的大選區至少推派2名人選，對於年底選戰有信心，可以讓議員席次翻倍成長。

另外，不足提名額選區及鄉鎮市長部分，將徵詢、徵召優秀黨員，超額登記選區，將進行協調若未達成共識，會辦理黨內初選。