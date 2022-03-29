面臨高齡化及單身化帶來的衝擊及挑戰，國銀紛紛進行因應，台新銀行就積極培養信託專業人員，透過信託方式為民眾量身定做進行規劃達成需求。首批課程預計於今年3月底完成，屆時將有將近250位前線通路人員取得「信託業務專員」資格，在台新銀行全台分行擴展信託服務觸角，提供民眾更全面的信託服務及產品。

台灣已邁入高齡社會，65歲以上的老年人口已占總人口16％，並預計於2025年轉為超高齡社會，屆時老年人口占比將超過20％。且受晚婚及離婚率攀高影響，臺灣單身人口（含未婚、離婚、喪偶）已達902萬人，人口高齡化及單身化已為社會變遷趨勢。

台新銀行信託事業處資深協理陳欣珮表示，為響應金管會推動信託2.0「全方位信託」推動計畫，台新銀行積極進行跨單位合作，整合通路、人資及信託單位的資源，規劃信託專業培訓課程，並採線上授課的方式進行，讓培訓同仁能彈性運用時間完成基礎概念與進階實務的信託課程。

陳欣珮補充，台新銀行的「信託業務專員」深入了解民眾需求後，結合信託專業能力，規劃出符合需求的信託方案，達成民眾財富傳承或保全等目的。為協助分行同仁強化信託知識與進行經驗傳承，信託產品經理及理財諮詢師定期與分行同仁以成交案例分享與演練的方式進行交流。讓信託以案例的方式進行說明，協助分行同仁在為客戶進行規劃時，更能以客戶為中心，提出貼近需求規劃。

台新今年三十周年以「認真、永續」作為主軸之一，子公司台新銀行將持續認真精神，深入瞭解高齡者的認知及需求，進而協助高齡者進行財產與安養規劃，台新銀行各前線通路人員、信託產品經理、理財諮詢師等專家團隊共超過160位同仁熱烈參與兼具愛心與關心的「高齡金融規劃顧問師」培訓課程，將於今年5月以包班的方式參訓，台新銀行群策群力建置高齡友善的金融環境。