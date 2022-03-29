桃園市私立復旦高中因女學生染疫，就讀班級緊急停課10天。(蔡依珍攝)

觀音大潭電廠群聚案燒進校園再添1案，桃園市私立復旦高中3年級女學生，因曾搭乘女同學爸爸的便車，該父親是染疫的大潭電廠外包商老闆（案22949），女學生遭匡列採檢後也於29日傍晚確診，將列入明天個案，教育局也緊急通知復旦高中確診班級停課10天至4月5日復課。另中原大學也因教授確診（案23124），疫調評估後，授課班級和財經法律學系也全系停課10天。

載女學生的大潭電廠外包商老闆（案22949），因移工群聚自主快篩陽性，和妻子同於昨天確診，目前孩子都陰性，但因曾同車載女兒和女兒同學，匡列同車者採檢，復旦女學生因此確診，將列入明日個案。

據悉因學測考完了，確診女學生26日至29日都未到校上課，但考量風險，仍匡列同班師生採檢居隔，該班也停課10天，預計匡列採檢師生56人。

桃園市教育局也同步公告中原大學停課資訊，因新北確診個案、淡水55歲男，是中原大學財經法律學系教授，衛生局接獲通報後疫調，發現他3月26日發病，且每天都有到校，已緊急匡列接觸者跟上課班級採檢跟居隔，經疫調評估後，確診教授授課班級與學系都停課10天至4月5日。