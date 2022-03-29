為了對抗中俄 美國空軍要送33架F-22進墳場

五角大廈已公開2023會計年度預算提案，而美國空軍除了提出2341億美元（約6.7兆台幣）的要求外，更打算淘汰33架佛羅里達州汀道爾空軍基地（Tyndall Air Force Base）的F-22戰機。自從2018年10月颶風摧毀汀道爾基地起，F-22就從附近的艾格林空軍基地（Eglin Air Force Base）起飛。

據《防務新聞》（Defense News）和《空軍雜誌》（Air Force Magazine）28日報導，美國空軍想要淘汰最舊的33架F-22，利用省下來的錢研製「下世代空優」（NGAD）專案的尖端戰機。

美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）說，2023年的預算是受到中國迅速現代化的刺激，也考慮到俄羅斯侵略烏克蘭，目的在於帶來脫胎換骨的改變。而空軍領導階層認為，2023年預算提案是2024年提案更深層轉型的前奏。

美國空軍要加緊發展下世代空優戰機

要是國會點頭，這些F-22戰機將被送往亞利桑那州戴維斯-蒙森空軍基地（Davis-Monthan Air Force Base）的戰機墳場（The Boneyard），使F-22的總數從186架縮減為153架。

美國空軍預算官員佩查（James Peccia）說，要把這些F-22升級為適用戰鬥的教練機花費太大，8年可能需要18億美元（約517億台幣），不如用來升級擁有較先進感測器的較新型F-22，並改良F-35A。

去年美國空軍要求採購48架F-35，但這次只要了33架。肯達爾說，減少相關採購，是為了要讓洛克希德馬丁（Lockheed Martin）有時間修正一些問題，以打造第4批次戰機。

事實上，大刀砍掉的共有240架軍機，除了F-22之外，還有絕大多數空中預警機。此外，美國空軍還想送26架較老舊的F-16C/D戰機進墳場。目前他們正尋求17億美元（近490億台幣）資金，以發展NGAD專案。