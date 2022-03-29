中國大陸針對新冠肺炎疫情實施封城措施，不少經濟活動被迫停擺，專家估計可能使大陸每月損失的經濟產出至少460億美元（約新台幣1.32兆元），相當於GDP的3.1%，未來如果有更多城市像上海一樣封城，採取更嚴格的措施，要求民眾留在家裡，經濟損失可能翻倍。

香港中文大學經濟學家是根據封城城市占大陸GDP約20%所做的推估，並以即時數據來衡量封城的影響。

研究團隊成員中大教授宋錚指出，大陸強硬的封城措施意味著會比其他國家付出更大的經濟成本，每月損失約GDP的3.1%，相當於人民幣2950億元（約463億美元）算是「保守估計」，因為不含通貨膨脹對收入的影響。

中大研究團隊分析近200萬輛卡車的位置數據，其運輸與當地經濟活動有高度關聯。如果包括對大陸通膨的影響與供應鏈的溢出效應，封城對經濟的衝擊可能更嚴重，專家估計，光是上海的嚴格封城就可能使大陸實質GDP減少4%，一旦四大城市全部封城，經通膨調整後的GDP會減少12%。最壞的情況下，如果所有城市封城一個月，大陸GDP會減少53%。

大陸新一波疫情從3月開始升溫，本周每日確診病例數超過6000例，未來是否要擴大或延長封城攸關大陸經濟前景。