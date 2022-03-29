野村投信29日舉辦第二季台股投資展望會，俄烏戰事何時結束是目前最主要的不確定因素，戰爭造成的原物料價格上漲將在第二季持續發酵，台股將持續受國際股市走勢影響，預計將以區間整理為主。成長率遠高於平均的個別產業及個股仍具優勢，因此選股優於選市，建議逢低布局。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，受到俄烏戰事影響，全球第一季的經濟成長率可能較原先預估降低，迄今戰爭已延燒超過一個月，對於全球經濟的影響程度仍難判斷，為市場一大不確定因素。

另一個變數值得留意的是原物料價格對通膨影響，近期聯準會官員的談話透露出可能加速升息以打擊通膨的態度，後續升息與縮表的時程對於經濟的影響，也需要加以觀察。

不過，姚郁如指出，即使目前各機構預估的經濟數據尚未反映戰爭的真正影響，長期而言景氣仍是處於上升趨勢，對於台灣來說，今年民間消費動能將自去年疫情後恢復成長動能，對外出口保持暢旺，整體基本面良好。

再從評價面觀察，大盤的本益比（PE）目前約為13倍，低於3年均值的一個標準差，處於偏低的水準，本淨比（PB）則是2.2倍，相對偏高，頗具投資吸引力。

同時，在台股企業盈餘基期墊高的情況下，今年仍能維持正成長實屬不易，不過各產業盈餘成長出現分歧，從超過5成的預估成長率到呈現衰退都有，這點將可能反映在股價表現上。

由於戰爭的不確定因素，台股仍將持續受到國際股市影響，預期將以區間整理走勢為主，因此在策略上，建議逢低布局，並選擇成長率遠高於平均的個別產業及個股，在震盪局勢中，高股息族群將受到資金青睞，也是可以在第二季略加著墨的方向。

科技股部分持續看好半導體，高速運算，AI，Server以及自動化、電動車等。以半導體為例，根據Gartner預估，2020～2025年半導體年複合成長率為8％，呈穩定成長趨勢，其中車用及高速運算仍為主要成長來源，而相關的族群包括IP、MCU及ABF等族群。

傳產方面，長線來看運動服飾仍是主要亮點，根據Euromonitor預估，2021～2023年服飾及鞋類成長都將優於全球GDP成長，其中運動服飾產業將是主要成長動能，預期2023～2026年將維持6％以上成長性。

此外，通膨加上碳中和議題，有助於全球鋼價長期趨勢往上，金融股企業獲利可望受惠升息循環，亦為第二季可以留意的標的。