2022年富邦媒以ESG永續發展典範企業持續策進，今（29）日由董事長林啟峰、總經理谷元宏率領經營團隊一同宣誓「momo成為『台灣ESG綠色電商NO.1』」。momo富邦媒（8454）2021年營運表現續強，全年營收突破新台幣884億元，年增達31.5％，穩坐台灣電商龍頭之位。今年度更進一步與國際接軌，領先同業導入SBTi科學基礎減量目標倡議，銜接國際氣候變遷趨勢，以行動實踐永續綠色營運承諾。

富邦媒表示，富邦媒朝台灣ESG永續企業邁進，身為線上零售產業首重「環境永續」課題。momo近年積極投入「綠色消費」、「綠色營運」、「綠色物流」，致力於為地球編織綠色消費網，有鑑於全球綠色消費趨勢的崛起，於2019年momo開設「綠色生活館」推廣綠色商品與永續理念，至今館內已號召超過130個擁抱永續理念的品牌夥伴、提供高達5,200項綠色商品予消費者選購。

多元豐富的商品選擇，進一步推升蓬勃的綠色商機，2021年綠色生活館年增業績、月不重複有購會員數成長皆高達七成。momo電視購物也發揮商品開發實力，強化開闢在地農特產、MIT商品以及綠色食品，2021年協助推廣商品數更突破4,500項。此外，momo也投入創造新型態循環經濟，提供APP舊機（手機）回收服務，讓企業營運成長與地球永續並道而行。

momo綠色營運除日常的辦公室廢棄物減量、無紙化作業的推行外，因身為電商零售通路業，其營運能源耗用主要以外購電力為主，momo北區物流中心屋頂設置4,500坪太陽能發電系統，2021年累積發電量1,337,034度，正在建置規劃南區物流中心及其他自有倉儲，也將評估設置太陽能板，透過自建再生能源系統，提高再生能源使用比例，降低整體組織碳排放。

此外，momo投入溫室氣體排放監控，2021年內湖總公司、北區物流中心及4個主倉通過ISO14064-1溫室氣體盤查查證；今年更將導入SBTi科學基礎減量目標倡議，透過科學方式計算減碳目標、路徑與策略，接軌「淨零排碳」的國際新趨勢。

富邦媒強調，momo在綠色物流議題上更扮演火車頭的角色，隨著營運的成長，網購包材成為關注的重點，momo透過使用再生料與可分解料的紙箱與包裝袋，促進環保永續，2022年momo更將持續推進友善包裝計畫，全面使用100％環保分解袋，致力由源頭開始進行廢棄物減量、塑膠循環。

momo也踴躍響應環保署網購包裝減量政策，除與郵局合作之循環袋回收點外，今年更攜手美廉社全台逾800間門市合作，至今環保循環袋回收據點全台已達近10,000個，為消費者帶來輕鬆、便利做環保的管道。

在綠色運輸上，momo投入打造綠色車隊，現所採購之運輸車輛100％皆為環保車輛，今年將再新增購置電動車計畫。momo亦持續衝刺短鏈佈局，縮短與消費者的距離，加上與配送商、供應商三方協作，實施運送去節點，達到減少運送趟次，為運送里程減少碳排放而努力。