富邦媒29日宣布2022年啟動四大營運策略，加速衝刺短鏈物流佈建；momo幣生態系跨足金融、電信、影音三大領域，壯大會員經濟；以數據賦能驅動momo服務力躍升2.0；以及直播投入UGC（User-generated content）模式。加上ESG擴展，驅動momo掀開營運新篇章。

除此之外，總經理谷元宏表示，五小時到貨服務將從雙北縣市擴大至其它縣市之外，今年也將在雙北率先導入3小時到貨服務，讓momo提升服務力的步伐持續邁進。

加速衝刺短鏈物流佈建，富邦媒 全台倉儲將在今年內擴增至69座。谷元宏強調，倉儲物流運轉乘載公司營運成長，momo積極衝刺短鏈物流佈局，2022年全台主倉／物流中心、衛星倉預計將新增至69座，在速配服務上期望大都會區挺進3小時到貨為目標，讓消費者能盡快享受開箱的喜悅。

富昇物流亦持續擴大配送車隊與幅員，momo自有車隊2022年運能佔比將逐步提升至20％，去年為17％，配合momo短鏈佈局，大幅減少運輸的碳排。

momo幣生態系持續蓬勃發展。momo與台北富邦商業銀行合力打造的「momo聯名信用卡」，至今發卡數已突破60萬，momo卡友平均消費客單價較一般會員高出近6成，具高黏著度。而目前momo聯名信用卡合作商家數已快速增超過1,300家，享最高10％ momo幣回饋，深受卡友青睞。

momo幣也持續開展更多的場景運用，像是攜手台灣大哥大將兌換觸角延伸至帳單線上折抵、myVideo租／購片折抵，成功跨足金融、電信、影音三大領域。

谷元宏說，數位浪潮興盛，富邦媒未來將借重「數據賦能」全面升級服務力2.0。momo已建構「CDP客戶圖像標籤系統」，運用AI大數據更了解消費者偏好／需求，適時提供商品，以提升與會員的精準溝通。當消費者進入momo站上，「千人千面計畫」進一步根據消費不同面貌，推薦符合需求喜好的商品。

同時，momo不斷精進搜尋服務，包含搜尋引擎最佳化SEO（search engine optimization）、加入圖像搜索，讓消費者更快速便捷找到心儀商品。

為創造momo與會員粉絲的高互動性與黏著度，今年也將投入UGC（User-generated content）的發展。momo打造分享平台，提供會員、粉絲、素人一個影片創作分享的舞台，其他消費者亦能透過影片分享內容選擇適合自己的商品，共創三贏局。

2022年2月起，momo推出「看看買開箱賺-你投稿我抖內」活動，活動上線以來，投稿影片數已破千則，影片累計觀看數近百萬次，其中更不乏知名Youtuber投稿，透過使用者生成創造更多元豐富的內容。