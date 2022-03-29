遠傳去年底宣布成立全台第一個「5G元宇宙加速器」，號召新創團隊加入，今(29)日入選名單正式出爐，共計20家新創隊伍獲選，除了即將獲得遠傳強大技術、行銷、業務與財務團隊總動員的扶持能量，並可得益於遠傳日前代表台灣電信業者唯一受邀加入的「愛立信全球5G新創計畫」，出海打拼國際市場，邁向獨角獸之路。

入選新創團隊包含醫電數位轉型、晉弘科技、杰悉科技、工一科技、樂達創意科技、雲守護安控、穎聯科技、台灣蜂圖誌科技、桓竑智聯、您好健康網路科技、旺德賽斯科技、虹映科技、啟雲科技、海鷹數位多媒體、狂點軟體開發、Toii Games、拼購網、數位身分、深義分析、國際信任機器股份有限公司。

遠傳電信總經理井琪表示：「遠傳長期深耕『大人物』(大數據、人工智慧、物聯網)技術研發、5G創新應用並結盟新創生態體系。我們用心建設，佈建了世界級的5G網路，為5G元宇宙應用打下重要基礎。很高興新創圈熱烈響應『遠傳5G元宇宙加速器』號召，在參與評審的過程中，深刻感受台灣新創團隊令人驚艷的活力、創新思惟以及對新技術的掌握能力。遠傳同仁將全力投入，做為入選團隊的有力後盾、與新創共享資源，加速開發元宇宙的應用場景，包括符合產業需求和接地氣的消費者元宇宙應用。」

本屆獲選「遠傳5G元宇宙加速器」的20家新創團隊臥虎藏龍，橫跨智慧城市、智慧零售、智慧運輸、智慧金融、智慧製造、智慧醫療、健康運動、遊戲、AR／VR、NFT等不同領域，分成「消費者應用」、「企業客戶解決方案」兩大類別，由遠傳總經理井琪率領財務、行銷、科技、通路高階主管擔任評審，現場逐一評分，並頒發「最佳共創潛力獎」、「最佳銷售潛力獎」及「最佳成長動能潛力獎」。

遠傳電信資訊暨數位轉型科技群胡德民執行副總表示，透過本次評選，我們確實看見年輕一代的元宇宙競爭力，而數百位遠傳富有經驗的雲平台、大數據、物聯網、人工智慧、資訊安全、軟體工程與5G網路技術高手們已經做好準備，在遠傳財務、法務專家以及各事業群行銷、業務團隊的鼎力合作之下，將全面協助新創團隊進行技術移轉、體質改造、商業模式驗證以及市場擴展。這將會是國內新創圈首屈一指的資源投入規模，助力新創團隊加速迎向商機無限的元宇宙新時代。