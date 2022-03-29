全球陷入嚴重晶片短缺，各國政府、業者認知到半導體供應鏈的重要性，加大投資力道，隨著韓國業者積極併購，以及大陸前所未有的擴產規模，韓媒料晶圓代工中低階製程訂單競爭將更為激烈。

韓國媒體etnews報導，全球第二大記憶體晶片製造商SK海力士去年宣布收購韓國晶圓代工業者Key Foundry，一旦完成併購，SK海力士8吋晶圓代工產能將大幅提升，有望撼動韓國第二大晶圓代工廠DB HiTek。

報導稱，SK海力士目前正等待併購審查許可。業界預計今年上半年會完成收購，最晚不會超過年底；此外，完成併購後不僅有望角逐韓國第二大晶圓廠，更有機會與晶合集成（Nexchip）爭奪全球第十大廠的頭銜；根據市調機構集邦資訊（TrendForce）數據顯示，DB HiTek一直以來位居全球大十大廠，直到去年Q4被晶合集成取代。

另，除了韓國業者積極併購同行，大陸大規模的投資計劃也引來矚目。全球第五大廠中芯國際2021年Q4資本開支為21.3億美元，季增97%；第六大廠華虹也豪擲3.82億美元，季增51%。

據一名半導體設備廠官員表示，大陸晶圓代工廠加大力道投資成熟製程，主要是因為無法轉換先進製程；他強調，大陸進口大量的半導體設備，也是前所未見。

值得一提的是，雖然晶片短缺情形前所未有，但各國政府和半導體業者投入的資金也是空前，研究機構IDC集團擔憂可能會在2023年出現產能過剩的情形，屆時晶片商的投資計畫可能被迫推遲，或取消的情形發生。