3月3日大停電後，全台又接連發生數場停電事故，讓台灣是否面臨缺電問題成為討論話題。最新民調總統蔡英文的3月份滿意度，有53.3%民眾給予肯定，33.5%不滿意；行政院長蘇貞昌的滿意度則跌破5成，47.1%民眾滿意，39.7%不滿意。

比較2、3月份的民調結果，蔡英文滿意度由2月的58.6%下降至3月的53.3%，減少了5.3個百分點，蘇貞昌的滿意度則自52.9%下滑至47.1%，下跌5.8個百分點後低於5成。

據《匯流新聞網》29日報導，3月份蔡英文滿意度仍維持在5成以上，53.3%民眾給予她肯定（20.7％非常滿意，32.6％還算滿意），33.5%不滿意（18.4％不太滿意，15.1％非常不滿意），13.2%無明確意見。

至於蘇貞昌的3月份滿意度則跌破5成，47.1%民眾滿意（15.6％非常滿意，31.5％還算滿意），39.7%不滿意（19.4％不太滿意，20.3％非常不滿意），13.2%無明確意見。

「趨勢民調」資料分析與2月份相比，蔡英文滿意度由58.6%下降至53.3%，滿意度減少了5.3個百分點，不滿意度則從30.5%上升到33.5%，不滿意度增加了3.0個百分點。

至於蘇貞昌滿意度由52.9%下滑至47.1%，下跌5.8個百分點，並跌破5成，不滿意度則由2月份的36.0%上升到39.7%，增加了3.7個百分點，又以中彰投地區、20至39歲等族群對蘇的滿意度下滑較多。

值得注意的是，針對3月3日全台大停電，以及後續的各區域跳電事件，台電表示並非缺電，而是人員操作錯誤導致，民調調查顯示，有43.1%民眾認同台電說法，覺得大停電是人為操作失誤導致，但也有37.1%覺得是缺電導致，19.8%無明確意見。