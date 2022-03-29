高雄英迪格酒店打造高空酒精遊樂園，成為新興網美景點。（柯宗緯攝）

高雄英迪格酒店打造高空酒精遊樂園，成為新興網美景點。（柯宗緯攝）

高雄英迪格酒店打造高空酒精遊樂園，推出6款童話風格的繽紛調酒。（柯宗緯攝）

高雄英迪格酒店客房也推出精采絕倫的酒精暢飲住房專案。（柯宗緯攝）

高雄英迪格酒店頂樓的Pier No.1高空露天酒吧，是高雄知名網美景點，最近打造「高空酒精樂園」，將巨型夢幻球池及白色旋轉木馬搬上飯店頂樓，即起推出全新活動，祭出繽紛童話調酒及嘉年華樂園美食，讓現代大人也能到「遊樂園」一遊，生活過得超級chill。

業者指出，樂園裡還準備了驚心動魄的闖關遊戲：喜從天降投籃挑戰、乒乓球丟丟杯以及週五週六限定，考驗速度與準度的「推啤酒挑戰賽」，讓大人們徹底釋放壓力。

晚間六點至九點前往酒精遊樂園可享有早場優惠價550元，九點過後至打烊前入場享星光暢遊價700元（服務費另計）。入場即獲得闖關地圖一張及香甜爆米花一份，集滿四枚通關印章即可轉輪盤一次，最大獎為高雄英迪格「高級房城市景觀平日住宿含早一晚」。

另推出6款童話風格的繽紛調酒：以萊姆酒與新鮮季節水果製成沁涼冰沙的「雲朵與彩虹」；帶有爽涼薄荷、絲滑綿密的奶油與焦糖香氣的「夢幻飛行城堡」；以韓式燒酒為基底，杯口綴飾著彩色小熊與氣球的「小熊玩偶奇遇記」；融合龍舌蘭酒與冰淇淋彈珠汽水的「爆爆冰淇淋」；魔法世界裡，家庭小精靈最愛的「多比的奶油啤酒」；帶有濃郁香草風味的「維尼の午後奶茶」，每一款調酒都極具特色與魅力，好喝又好拍。

來遊樂園當然不能錯過人手一份的遊園美食！為了讓遊客更有身處在樂園的感受，Pier No.1特別推出6款嘉年華般的樂園特餐！鹹甜可口「逼逼波波爆米花」、酸甜開胃「我是大亨熱狗堡」、濃郁鹹香「特絲拉起司熱狗棒」、外酥內軟「不想軟爛吉拿棒」、吮指美味「懷疑人生香雞翅」、以及苦甘香醇「苦甜大人味提拉米蘇」，藉由美食勾起兒時的美好情景。

此外，客房也推出精采絕倫的酒精暢飲住房專案。即日至6月30日，預訂入住「12巡禮住房專案」，享有Pier No.1精選特調12杯由專人送房暢飲。調酒品項包含： 帶有微醺茶感的「伯爵莫西多」、清新爽口「優格戴克莉」、豐盈果香「夏日瑪格麗特」、酸甜順口「蜜瓜酸酒」、清甜微酸「莓果Punch」、辛辣酸甜「莫斯科驢子」、清爽香甜「蜜見」以及甜而不膩的無酒精飲品「莓好日子」等選項。

平日週一至週四入住再享免費升等(需視現場房況而定)。雙人以此專案入住高級房城市景觀一晚，每房每晚4600元起(稅及服務費另計)。此專案可透過官網、APP及電話訂房，訂房專線： 07-2721666。

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