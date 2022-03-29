純網銀中最後開業的的「將來銀行」今日宣布開業，祭出6大開業優惠，除提供活存0.8％金額無上限、一年期定存利率1.5％、半年期定存利率1.2％優惠外，消費者在5 月底以前，使用「將將卡」刷卡消費，可享最高5％消費回饋，還可搭配將來銀行N點1點抵1元、消費全額即時折抵；並推出利率1.58％起的限時信貸。

將來銀行股東包括中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行及關貿網路連袂出席將來銀行的開業記者會。將來銀行董事長鍾福貴指出，隨著正式開業，將來銀行將善用多元股東的優勢，快速打造生態圈，建立本行與合作夥伴的互利關係，拓展客戶群。為提升消費者有感金融體驗，將來銀行以創新技術優化消費者開戶流程，最快僅需3分鐘內可完成開戶申請，大幅提升使用者體驗。

而在將來銀行眾多服務中，自3月中宣布開放的帳號自由選預約，至今已有超過4萬人上網完成預約，其中更有逾7成是使用自選專屬帳號，熱門「黃金選號」也被消費者爭相註冊，並將選號結果分享在各大社群媒體上。將來銀行總經理許柏林分析，使用者踴躍的參與，顯示消費者明顯感受到將來銀行的差異化創新。這項服務只是將來的第一步，會持續發展更多、更貼近消費者需求的金融服務內容。

許柏林強調，「在數位時代，人人都該有一個純網銀帳戶，而那家純網銀，就是將來銀行。」他認為將來銀行可以順利開業，不只要感謝各界長期的支持，也感謝將來銀行全體員工的努力。將來銀行透過結合各大股東在資訊、科技、金融、零售等各面向的資源，將有機會推動更多跨產業、劃時代的整合性服務，推出更多消費者有感的服務，以達帶領更多國人「還你沒想過的自由」目標，並請國人「即刻開啟你的將來」。

鍾福貴指出，將來銀行成立的願景是「結合數位及創新，打造開放金融與智慧生活的領導品牌」，為達此願景，將廣泛應用金融新科技，積極開發創新服務，在符合法規及監管要求的前提下，建立具有創新性、穩定性、便利性及安全性的業務模式，滿足目標客群的金融服務需求，協助客戶成就美好智慧生活，追求永續經營的目標。此外，將來銀行也會兼顧企業社會責任及普惠金融的使命，為國內金融產業發展盡一分心力。