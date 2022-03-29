俄羅斯財政部周二表示，已經支付2035年到期的俄羅斯國際債券票息。此為自俄國入侵烏克蘭，西方制裁讓俄羅斯償債能力備受質疑以來，俄方第三度償付此類債券。

俄國財政部指出，已將國際債券票息的1.02億美元交付給俄羅斯的國家結算存管機構(NSD)。

財政部說，根據國際債券的說明書，財政部已經完全履行了為俄羅斯聯邦主權債券提供服務的義務。

財政部並未說明該款項是否已經發往歐洲清算銀行(Euroclear)，還是對已經進一步送達債券持有人。

根據俄羅斯國際債券規定，與投資人的結算是透過NSD和Euroclear進行，並且，如果俄羅斯聯邦政府因無法控制的原因，無法以美元支付，結算也可以用歐元、英鎊、瑞士法朗或盧布支付。

俄羅斯先前在三月分別以1.17億美元和6600萬美元支付兩筆主權債券票息；今年到期的票息和外債本金贖回，總額為34億美元。

俄羅斯下一次的付款期限是在3月31日本周四支付4.47億美元的款項；而今年最大筆的支付，也是首次償還本金，將是在4月4日支付20億美元。