開發金(2883)旗下中壽與新安東京海上產險攜手締結策略聯盟，是首宗跨集團產壽險合作，中壽總經理黃淑芬表示，因為兩家公司的經營理念對客戶的態度是有共識的，這樣也比較能夠長遠的合作，目前中壽總業務人員高達1.5萬人、140個據點，而新安東京海上產險約有300位業務人員，據點約20～30個，希望這次合作，讓中壽有產壽險完整平台可以提供客戶產品，相信有利於人員招募，今年的目標是淨成長3500名業務員。

中壽董事長譚碩倫表示，新安東京海上產險不論是市場競爭力、品牌形象都與中壽相近，積極開發多元適切商品、持續優化客戶體驗的理念更是契合。此次策略聯盟是從客戶需求角度出發，透過創業家精神，從產品延伸強化、多元整合服務、相互引薦客戶的價值共享提升，到大數據分析洞察客戶未被滿足的保險服務需求，進而發揮綜效、驅動成長。

此次策略聯盟合作方式，會安排中壽業務員進行產險商品培訓並協助取得專業證照，當中壽業務員具備產、壽險的證照，就可同時銷售中壽的壽險商品及新安東京海上產險的產險商品，結合產、壽險多元的商品及服務，能夠為客戶量身規畫更貼近民眾不同生命階段、不同場景需求的保障，建立保障守護網，完整解決客戶的保險問題。

黃淑芬指出，雖然現階段已經取的產險證照的業務員比例還沒有很高，但中壽並沒有設定目標，會先堅守雙方品牌的品質，主要是希望新安東京海上產險能夠給予中壽業務員教育訓練，讓他們能夠順利考取產險證照，提供客戶更專業的服務。而未來中壽有產壽險完整平台可以提供客戶產品，相信有利於人員招募，今年的目標是淨成長3500名業務員。

新安東京海上產險總經理林榮泰表示，與中壽合作和與其他保經代合作的最大差別在於「關聯性較強」，去年新安簽單保費收入156.3億元，7成都是車險業務，相信在與中壽合作之後，保費的增加及成長應該不難。