面對各項原物料飆漲，太醫(4126)下午舉行法說會時指出，將會持續合理調漲價格來反應原物料的漲幅，面對匯率、塞港及人力缺工問題，公司前2月營收表現差強人意，公司希望3月營收能夠好轉，也認為台幣若續貶，對營運來說反而是有利的因素。

若以太醫前2月在亞洲市場表現來看，大陸區年增達6%，太醫說，現在封城的確會造成交貨有點困難，今年本來大陸區營運看得還不錯，希望疫情別擔誤的太嚴重。在日本方面也有回溫情形，前2月營收年增達13%，公司希望能持續往上，不過日幣匯率將是一個干擾因素。韓國因密閉式抽痰管納入健保，整體購買力不錯，前2月業績有個位數的成長。

太醫指出，亞洲地區在公司營收占比中稍小，主要的歐美及日本市場今年到目前為止都有回溫的跡象。由於歐美展場大部分落在下半年，希望下半年沒有疫情來干擾，讓業務有機會把公司產品推出去，對營運有加分的效果。

太醫銅鑼科學園區新廠建置已落幕，去年資本支出開始降低，今年陸續會有倉儲的規劃，預計支出將比去年增加。太醫目前持續研發產品，除了持續做密閉式管類之外，也做客製化套類，另外在袋類方面希望能朝智慧醫材前進，強化產品的毛利率。