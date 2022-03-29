台灣把「再生醫學產業」列為國家生技產業發展重點，各業者磨刀霍霍想要搶食商機，星醫美學院台北旗艦店成立旗下第一間再生醫學實驗室，今(29)日正式啟用。

星醫美學股份有限公司執行長林信一，星醫美學再生醫學實驗室使用於PRP研究的規格等級比照國際級J&J、Terumo、Magellant、WEGO四大公司再生醫學系統，採用共同的二次離心技術，各項產品與研究皆於無塵無菌的環境下製備。

林信一強調，消費者對再生醫學治療需求接受度高，加上台灣再生技術已享譽全球，醫療水準高且價格合理，實驗室未來將結合更多的醫療科技，如AI數據醫療等，完整滿足大健康市場需求。

據研調機構Research and Markets日前公布的產業調查報告，預估2020到2030年，全球再生醫療市場年複合成長率(CAGR)可達13.99%，2030年的市場規模可望達到870.3億美元。由此可見，再生醫療確實已經成為生技產業中，極具成長潛力的一環。

因應全球新冠疫情影響，近二年星醫美學股份有限公司團隊努力學習，並開始了牙科與眼科等探索，於2020年正式投入大健康領域，決定打造更符合後疫情生活服務環境，一方面尋求科技帶來的成長，從去年推出星醫美學院二代店，智能健康美容門市，提供一站式的智能服務，透過科技工具、數據蒐集及分析，提供消費者更有效率的美容保養服務，更期望星醫美學院作為新的藥局型態場域，可以提供全球頂尖的醫材，甚至成立再生醫學實驗室作為基礎，努力的方向就是讓好的技術提早介入，不讓消費者在痛苦的狀況下才尋求醫療協助。