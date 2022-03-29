彰化縣各界舉辦春祭國殤，在喬友大火中英勇殉職的消防員陳志帆因公殉職被追晉消防分隊長，今天也由彰化縣消防局同仁等機關團體列隊，盛大隆重入祀彰化忠烈祠。（謝瓊雲攝）

已故勇消陳志帆今日入祀彰化忠烈祠，入祀安位典禮全程莊嚴隆重，場面肅穆。（謝瓊雲攝）

已故勇消陳志帆今日入祀彰化忠烈祠，入祀安位典禮全程莊嚴隆重，場面肅穆。（謝瓊雲攝）

彰化縣各界春祭國殤典禮，彰化縣長王惠美擔任主祭官，典禮後並逐一向烈士遺族致意慰問，感念烈士對國家的無私奉獻。（謝瓊雲攝）

去年6月30日彰化市喬友大樓火警中，東區消防分隊勇消陳志帆不幸殉職，因公殉職後被追晉分隊長；彰化縣政府在今天329青年節，舉辦彰化縣各界春祭國殤暨陳志帆入祀安位典禮，在消防局同仁列隊護送下，從彰化縣政府廣場出發，送入祀彰化忠烈祠，儀式全程莊嚴肅穆。

上午9點，彰化縣消防局等各機關、警義消團體，還有高中職學校師生代表，齊聚彰化縣政府前廣場，已故勇消陳志帆的雙親與妹妹共同捧著其牌位，在眾人列隊護送下，一路前往忠烈祠，沿路有不少民眾駐足觀禮，彰化縣長王惠美則站在忠烈祠外恭迎。

隨後擔任主祭官的彰化縣長王惠美、陸軍十軍團中將，率各界至國軍忠靈塔、軍人忠靈祠，舉行祭祀典禮。

陳志帆生於1988年9月8日，2014年考取消防警察人員考試，優選分發彰化縣消防局任職，投入消防工作近6年，取得初級、中級救護技術員、救生員等證照，並接受急流救生、火災搶救、化學災害搶救等專業訓練，集各項技能於一身。

去年6月30日晚間7點48分，彰化縣消防局獲報喬友大樓火警，派出大批人車、雲梯車搶救，起火點於2、3樓梯間，火勢濃煙不斷往高樓層竄升，在7至9樓百香果防疫旅館內居家檢疫的民眾受困，最後釀成4死22傷重大公安事故。

當時33歲陳志帆與隊友一同背負空氣瓶深入火場搜救，在9樓發現多人受困，他不顧自身氣瓶恐將耗盡，奮勇搶救8人，最後卻因濃煙阻斷去路，自己卻未能及時逃出火場，坐困旅館空房內浴室缺氧而英勇殉職。

王惠美表示，已故陳志帆分隊長是彰化市人，執行救災救護工作戮力從公、積極任事，勇於擔任救災先鋒，其捨己為人之大公大義與無私精神，與奉祀在忠烈祠英靈之豐功偉績、忠貞雋譽，皆值為後世表率。

王惠美說，陳志帆克盡保護民眾生命職責，面對瞬息萬變之火場環境，果敢擔任救災先鋒、終而犧牲，實為國家社會之損失，其忠烈事蹟經彰化縣消防局提報，並由內政部核准入祀本縣忠烈祠，於今日隆重舉行入祀忠烈祠安位典禮，表彰其大公大義氣節，以為後世楷模典範。