中共中央今天宣布調整湖北省、

青海省、寧夏回族自治區黨委書記職務。其中湖北省委書記由中國住建部長王蒙徽接任；在COVID-19疫情爆發時接任湖北省委書記的應勇則告卸任，新職未定。

中共20大將於今年底舉行，省級「一把手」人事依例進入頻繁調動期。新華社報導，除湖北外，青海省委書記由青海省長信長星升任，接替原任書記王建軍；寧夏回族自治區黨委書記由中共中央國家機關工委副書記梁言順升任，接替原任書記陳潤兒。

根據公開資料，王蒙徽現年62歲，曾在廣東任職多年；2011年調往福建省，曾任福建省副省長、廈門市委書記；2016年調任遼寧省瀋陽市委書記，不久兼任遼寧省委副書記；2017年升任住建部長。

2017年1月至2020年2月擔任上海市長的應勇，現年65歲。2020年2月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在武漢爆發初期被調任湖北省委書記，當時被視為臨危受命處理疫情，仕途曾一度看漲。（編輯：邱國強/曹宇帆）1110329