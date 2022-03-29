紙料或保麗龍等一次性的便當餐盒造成大量廢棄物，嘉義市環保局與51家便當業者合作，由業者提前到機關收取可重複使用的餐盒，隔天依訂單外送餐盒，試辦半年多來，減少3000多個拋棄型便當盒。

外送、外帶餐食是現代人生活所需，但一次性使用的餐盒餐具也是大量垃圾的來源，嘉義市環保局從去年9月開始試辦減少廢棄餐盒的計畫，由該局人員率先做起，自備餐盒容器，交由餐飲店家送便當時使用。

市環保局林姓承辦人員指出，目前已洽商51家餐飲店合作，由店家提供菜單，每個月訂購某幾家店的餐飲，局內同仁自備餐盒容器，定時放進餐盒運送箱，餐飲店家來收走運送箱，隔天依照各餐盒的訂單製作餐點，並按時送達至環保局。

林姓承辦員說，餐盒運送箱依各店家及餐點分類，並貼上店家及餐點名稱，訂購人只需要將清洗乾淨的環保餐盒再放回箱內，分類標示運送箱除可便利店家進行盛裝外，也可提高店家配合的意願，因而能減少使用一次性餐盒，促進外送餐飲的環保化。

市環保局表示，這項示範性試辦計畫自去年9月執行至今，減少使用3474個便當盒，以1個紙容器15克來換算，相當於減少52公斤垃圾量，而以嘉義市每人每日垃圾清運量來估算，約減少單人排出87天的垃圾量，有一定效果，因而將持續推展，也歡迎各機關及餐飲業者加入。