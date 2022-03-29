越南籍阮姓男子在新北市經營包子店，與小花（化名）母親為同鄉友人，阮男去年10月見小花放學路過包子店前，一時起色心，便邀請小花進入店內觀看足球比賽，趁機強拉對方進廚房，並環抱、強吻、撫摸小花私密處，甚至指侵對方得逞，新北地檢署近期依強制性交罪起訴阮男。

檢警調查，阮男邀請小花看足球比賽遭拒絕後，他便強拉對方進到店內廚房旁的小房間，隨即環抱、強吻、撫摸對方胸部、下體，並強迫小花幫他打手槍，隨後還指侵對方，雖然小花不斷出言制止、抵抗，但阮男仍執意為之，直至小花稱身體不舒服，阮男才罷手。

小花被侵犯後，因陰影過大，經常做惡夢，遭侵犯隔日，因舉止怪異，被班導追問下才坦承此事，而導師也通知小花母親到校，協助報案，阮男犯後雖前往小花家，道歉認錯，尋求對方原諒。但檢方仍依強制性交罪起訴，並依違反兒童及少年福利與權益保障法，建請法官加重其刑。