台北市殯葬管理處副處長王文秀，被檢舉涉嫌於2020年至2021年間洩漏殯葬處採購奠祭、禮廳布置標案資訊，護航特定廠商得標，涉嫌違反《貪汙治罪條例》圖利罪等罪，台北地檢署約談王文秀等12名官商到案，檢方訊後29日對王女聲押禁見，台北地院裁定王女以60萬交保，北檢表示，將在收到裁定理由後，再研擬是否提起抗告。

檢廉獲報，王文秀及曾任議員助理的許志成與業者熟識，王女利用職務之便，涉嫌於2020年至2021年間，洩漏「109年無名（主）屍處理（含火葬土葬費用）及相驗暨解剖中心大體搬（接）運與清潔維護勞務採購契約」、「110年度第一、二殯儀館電子輓聯維護及運作委託服務」等2件採購案的招標資訊，護航認識的業者林栢宗、林震雨，分別以160多萬元及170多萬元的「最有利標」得標。

廉政署獲報後曾派廉政查緝隊跟監，發現王女曾多次私下搭乘廠商的車外出，每次都會拿手提袋下車，懷疑裡面是不法對價，正進一步調查釐清。