51歲南韓影后金憓秀近日在夯劇《少年法庭》中，披上法袍飾演厭惡少年犯的冷酷女法官，精湛演技讓她再創事業高峰，而出道超過35年的她，依舊保持凍齡外貌，連身材也是相當火辣，近日，她在社群久違曬出傲人胸器，瞬間吸引大批網友目光。

金憓秀穿上豹紋套裝和化妝師合照，只見上半身超低胸設計，讓她傲人E級胸器呼之欲出，尤其她親暱環抱化妝師，讓她超巨雙球都貼在化妝師手臂上，畫面相當可愛又不失性感。

網友看了也暴動，「一如既往地漂亮」、「可愛又性感」、「歐膩(韓文姐姐)都不會老」、「和在少年法庭完全不一樣」、「歐膩也抱我一次吧」、「好羨慕她旁邊的女人」。

金憓秀在《少年法庭》中，飾演個性嚴厲的少年法庭法官，因為厭惡少年犯，但她又必須在追求公正刑罰的堅定信念中取得平衡，精湛演技讓網友都折服，24歲時就拿下韓國的青龍獎影后殊榮的她，最讓台灣觀眾熟識的，就是她在推理神劇《信號》的演出，改劇也讓她一夕爆紅。

而除了好演技外，擁有34E傲人上圍的她，可是有「美胸皇后」稱號，曾在韓國票選「身材最好女星」中，打敗全智賢奪冠，即使現在51歲了，仍看不出歲月痕跡，令外界都稱羨不已。