基隆市疫情持續延燒，市府在全市各區設置篩檢站，揪出可能潛藏在社區的感染源，昨總計採檢3657人，2例陽性，皆為海大外籍生，1例CDC判定境外移入、1例釐清中。

林右昌表示，為防堵疫情，實施擴大篩檢揪出感染源，昨日總計採檢3657人，其中2668人為海大學生，驗出2例陽性，皆為外籍生，1例中央流行疫情指揮中心判定是境外移入，另1例釐清中。此外，市民廣場篩檢站篩檢965人，複驗中；暖暖篩檢站篩11人、火車站南站篩13人，全數陰性。

林右昌提及，全市已增設8處篩檢站，今早篩檢1075人，呼籲民眾，如有疑似症狀、疑似接觸確診者，或有與確診者足跡重疊者，趕快前往篩檢站進行篩檢，一起阻斷病毒傳播鏈。

至於校園群聚案，林右昌說，今天二信高中沒有新增案例，不過市府也向中央調度1萬3400劑快篩劑，除已確診就醫及居家隔離的學生，其餘師生自今日起連續3天，每天必須在家做一次快篩，並請校方彙整快篩結果。

林右昌強調，市府透過二信校方通知學生及家長，今日中午12時起可持該校學生證，前往各區公所禮堂領取免費快篩試劑，每張學生證可領取4劑，若今日下班前來不及領取，明日起，上班時間都可以前往學校憑證領取。