行政院長蘇貞昌今(29日)赴立院備詢時表示，303大停電是因為「乳酪理論」造成，民眾黨立委高虹安反問蘇，難道他已認知到台灣電力系統跟乳酪一樣很多洞？此事也在網路上引發網友熱議，更有網友直言，「今天沒反質詢委員喔？」、「笑死，不是很會？反質詢啊」、「舉球給人家殺」。

針對停電問題，蘇貞昌拋出「乳酪理論」解釋，是因許多意外事件同時存在而造成，就如同層層乳酪中，湊巧有一組孔洞的集合讓光線直接穿過一般。對此，高虹安質詢時驚訝地說：「乳酪理論是說光線透過去很多洞而穿越，你是覺得台灣電力系統跟乳酪一樣很多洞嗎？」

蘇貞昌則說，電力本來是有層層防護，不該出問題，但這次是因為興達電廠機組不該在絕緣氣體還沒安裝時就啟動，事故發生後，又干擾到龍崎變電所運作，問題接在一起，因而造成停電，所以才說未來要加強防護機制。

高虹安繼續追問關於電網的問題，並問蘇貞昌：「這件事情你用乳酪理論來解釋，不知道是你認為，自身已經認知到台灣電網系統跟乳酪一樣很多洞，還是只是認為這是人為疏失，只要處理人為問題就好？」蘇貞昌回應：「委員，不要強調那個很多洞，不是這個意思。」

此事也在PTT上引發網友熱議，「又想推給前朝了，執政６年囉」、「被高虹安電過一次，現在想到還在怕」、「哪有乳酪？每層乳酪都被吃完，空空如也」、「今天沒反質詢委員喔？」、「之前柯講就被側翼砲擊，結果光頭還敢用」、「舉球給人家殺」、「好久沒看到厲害的舉球手了」。

更有許多網友接力「笑死」，紛紛留言「笑死，被民眾黨洗臉」、「笑死，最會嘴的院長被反殺」、「笑死，不是很會反質詢啊」、「史上最爛內閣，洞洞洞，笑死」、「推，哈哈哈哈哈，笑死」、「笑死，自陳一堆洞」、「笑死，被電」、「笑死，自己亂舉例被戳破」、「舉球手，笑死」。