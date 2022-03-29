高雄29日再添4例確診個案，其中兩例為樹德科技大學體育老師，樹德科大下午發出聲明，強調2人26至28日期間並未進入校園，也未與學生或其他老師有所接觸，經疫調及衛政單位評估風險性低。為確保師生安全，仍採取預防性「停課不停學」措施，自30日至4月1日停課三天，並採取遠距教學，校園同時全面進行消毒作業。

校方指出，2名教師25日北上開會並與友校老師餐敍，28日一早友人告知、在北上期間接觸到染疫者，2名教師立即主動告知學校防疫人員，並接受學校建議主動進行快篩並前往做PCR檢測且停止所有行程，29日凌晨確診，。

學務長兼「110新型肺炎應變小組」副指揮官長顏世慧表示，2名確診老師完全未進入校園，亦未接觸過學生，學校依現行防疫規定辦理會隨時滾動式修正，以保護教職員生的安全健康；同時學校也指派專業人員，持續展開對2位老師的關懷及協助。