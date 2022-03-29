南韓超人氣女團BLACKPINK成員Lisa有精緻臉蛋和勻稱身材，讓她擁有「人間芭比」的美名，2021年更成為全球第一美臉孔，眾望所歸；Lisa確診新冠康復後，馬不停蹄出席各大時尚活動，日前穿著性感過25歲生日，平口禮服看起來隨時都要滑下，轉過身更大露美背，越來越有女人味，讓網友大飽眼福。

「全球第一美」Lisa在2021下半年因為音樂工作和時尚活動，經常在韓國和歐美各國間當空中飛人，竟不幸在11月底染疫，在接受10多天治療和隔離才痊癒；康復後的Lisa立刻重返工作崗位，從她IG釋出的生活照和工作照，都能看到她狀態幾乎美出新境界，十分耀眼迷人。

Lisa穿著性感過25歲生日。(圖/ 摘自BLACKPINK Lisa IG)

Lisa在3月27日滿25歲，IG上也PO出多張過生日的美照，染了一頭金色長髮，身上穿著一套俏麗可愛的藍色平口兩截式禮服，露出性感鎖骨和一雙細長美腿；最害羞的是，平口設計的禮服看似隨時會往下滑，也讓Lisa上圍若隱若現，轉過身更直接露出一大片白皙美背，大尺度讓人看了臉紅心跳。

美國知名電影網站「TC Candler」每年都會評選出全球百大最美及最帥臉孔，Lisa在2020年獲得亞軍，也是亞洲第一美，2021年不負眾望成功登頂，成為全球第一美。

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