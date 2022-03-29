由中華電信轉投資的純網銀將來銀行，今日宣布正式開業。最大股東中華電信董事長謝繼茂首度鬆口，不排除引入新股東，「等待有緣人來，沒有排斥這個做法」，強調放眼未來，中華電信秉持廣結盟方針，攜手國內外眾多跨領域合作夥伴推動產業創新，進而提升國家整體產業競爭力。

謝繼茂今日以最大股東身分出席記者會，表示將以資安、大數據與AI技術領域的經驗優勢，持續投入資源進行雙方合作，共同打造數位金融生態圈，為消費者創造更便利、更可靠的數位生活新將來，促進台灣數位金融(FinTech)產業發展動能。

謝繼茂表示，中華電信於將來銀行籌備期間，即投入資安技術與人才強項優勢，協助建置相關資安監控系統、認證及備援演練等機制。作為將來銀行最大股東，中華電信將持續扮演投資者與合作夥伴角色，就獲客、黏客、金融科技服務、建構夥伴關係等面向，與將來銀行進行深度策略結盟，為消費者帶來最便利及安全的純網銀服務。

針對將來銀行開業布局，中華電信正與將來銀行研擬合作方案，提供用戶更多元豐富的數位生活服務；隨著將來銀行各項金融服務陸續推出，可望進一步融合中華電信Hami Point點數生態圈，提供Hami Point與VIP會員更好的金融服務體驗，以達到共好雙贏目標。

謝繼茂強調，中華電信擁有堅強的資安團隊，並將以客戶數及大數據為合作基礎，攜手將來銀行進行金融創新以獲客；也期待透過金融生態圈的助力，開展如創新保險合作、AI財富管理等項目，豐富自身的電信服務樣貌以黏客，為民眾迎向智慧生活新里程。