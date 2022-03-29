Uniqlo以海洋風為主題，推出海洋藍、卡其色及繽紛綠等自然色調。（Uniqlo提供）

連日陰雨天，民眾外出最怕濕濕黏黏，Gap、Uniqlo迎接春夏季強打防水面料，吸濕排汗功能配上修身視覺效果，完美打造春夏涼感穿搭，除了適合都市男女穿著，亦可當作戶外輕旅行搭配。

Gap近期配合春夏時序，推出「Free~Flow輕透氣系列」，將牛仔、卡其、尼龍、亞麻等多品項褲款減輕20％重量並提升90％透氣度，打破大眾對牛仔褲又緊又悶熱的刻板印象，在尼龍材質上則以寬鬆的美式版型加上防潑水面料，使機能性提升，而亞麻褲款吸濕排汗、輕透膚感訴求舒適兼百搭。

Uniqlo與JW ANDERSON 2022聯名，以「擁抱大海，愜意生活」為主題，推行一系列繽紛色彩LifeWear單品，漁夫帽材質更以獨特的防水技術、網眼布料與其他機能材質確保實用性；在衣物設計上，上衣運用活潑色彩與條紋設計塑造海洋元素，下身褲裝、裙裝藏有JWA Logo刺繡更顯別緻，享受野趣的同時也不失美感。