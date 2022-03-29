韓國 Kakao Games 發行及台灣當地營運合作商Glohow，由開發團隊LionHeart Studio推出的「年度最夯跨平台MMORPG大作」《奧丁：神叛》於今 3月 29日（二） 正式上線！手機雙平台 （App Store、Google Play）與電腦版（官方網站）也在昨日（28）起開放預先下載。自 1月 13日開始，為期二個多月的事前預約也於昨日 3月 28日（一）成功劃上精彩的句點。

對此《奧丁：神叛》營運團隊表示：會致力為海外首發第一站之台灣玩家，獻上能盡情享受高品質遊戲體驗的環境，並做足萬全準備來應對各項挑戰，只為不負渴望遊戲上線已久玩家們的期盼。

玩家於遊戲上市之後，登入即可領取專屬「雲豹」坐騎和專為台灣玩家設計的限定寵物「月牙熊」，以及於上市記者會（Media Showcase）上加碼釋出的慶祝特別序號禮「尤克特拉希爾的祝福戒指」（序號碼：ODINTAIWAN）。 玩家可透過遊戲（手機及PC均可）畫面右上角的選單進入「設定」，並選擇「帳號」後登錄序號即可獲得。

《奧丁：神叛》3月29日征服神之領域，跨平台即刻開戰！ 上線登入即領台灣伺服「專屬坐騎」 與「上市慶祝特別序號」！

《奧丁：神叛》3月29日征服神之領域，跨平台即刻開戰！ 上線登入即領台灣伺服「專屬坐騎」 與「上市慶祝特別序號」！

上市獎勵天天登天天送，一同挑戰成為神選之人！

從遊戲上市、玩家正式登入遊戲開始，除了能在「紀念正式上線！七天簽到」活動首日完成簽到後立即領取「奧丁上市特別寵物箱－台灣限定寵物月牙熊」之外；達成連續七日簽到時，還可獲取如：強化石補給箱、造型、坐騎召喚1次券，以及制霸號角選擇箱等香甜獎勵。另外，也會於同日一併開啟的活動還有：「開啟戰士的使命」、「亞瑟拉德的命令」、「首儲拿好禮」、「挑戰神之人」以及「密米爾的智慧每日發送」等內容，凡完成上述活動的玩家，皆有機會透過豐厚獎勵，以提高角色戰鬥力與幫助升等的道具。詳細活動條件與獎勵內容，都可以透過《奧丁：神叛》官方網站或是官方粉絲頁查詢。

立即前往下載《奧丁：神叛》。