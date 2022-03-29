張明文與觀課教師運用數位技術進行觀議課。（新北市教育局提供）

「公開授課2.0」起跑，今在沙崙國小舉辦公開課。（新北市教育局提供）

新北市教育局2016年起推動全面公開授課，提升教學品質及學生學習成效，今（29）日舉辦「公開授課2.0」起跑儀式，創全國之先推動「觀議課數位化」，配合平台建置讓老師以數位方式紀錄教學歷程，讓觀課無時差、議課不受限，透過影音回放及文字回饋，讓更多教師線上觀摩、討論，精進教學能力。

教育局與全球醍摩豆智慧教育研究院於110學年度簽署MOU，並邀請6所高國中小擔任基地學校，由全球醍摩豆提供總價值約600萬的AI智慧教研中心軟硬體系統，供各基地學校使用，包含AI智能終端機、軟體帳號授權資源及全球共享平台，並無償協助學校進行師資培訓、技術支援和觀摩示範，其中包含協助基地學校應用蘇格拉底數位觀議課系統，發展數位觀議課模式，公私協力推動教師專業發展。

今天在沙崙國小辦理公開課，老師以「疫情下的生活與學習」帶領六年級學生們從各層面來看疫情影響，從確診病例的圖表、疫情前後的生活圖像及各行業的衝擊等看世界的變化；課程也帶入聯合國永續發展目標SDGs的概念，觀察國際間因遊客減少等因素，而空氣品質變好。

教育局長張明文、觀課教師及6所基地學校共同運用蘇格拉底數位觀議課系統，進行數位觀議課，即時以載具進行專業回饋。

張明文表示，新北市首先推動「公開授課2.0」，除爭取民間資源，亦持續發展觀議課系統，未來將協助教師運用多元平台，讓公開課以文字累積、圖片或影像等數位化方式留下紀錄，透過歷程紀錄促進教學專業成長。

此外，國教輔導團自今年起全力開發數位教學課例，提供數位教學技術，提升教師數位教學的實力，推廣多元模式的觀議課，協助教師累積課堂教學實例。