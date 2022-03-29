李佳歡詮釋新歌〈蝴蝶哲學〉，讓蔣三省相當滿意。（JMS蔣三省音樂提供)

蔣三省與演員陳謙文、王樂妍、邱琦雯、方馨、柯叔元、王振復合影。（JMS蔣三省音樂提供)

李佳歡推出新歌〈蝴蝶哲學〉，由蔣三省老師譜曲，並攜手旗下創作人王語昕填詞，收錄在騰訊視頻微短劇《顧少的失憶甜妻》裡，最特別的是為了完整呈現兩性不同角度，分別收錄了男女兩版，女聲版由李佳歡發聲，男生版則由JMS MUSIC新世代男歌手-Richard黃灌錄，形成特別的一歌兩錄狀態。

〈蝴蝶哲學〉是蔣三省與李佳歡繼三立、台視八點檔《一個屋簷下》插曲〈我真的想你了〉大受歡迎後，兩人再度攜手。蔣三省表示，「非常喜歡李佳薇、李佳歡兩姐妹的聲線，新歌〈蝴蝶哲學〉一聽就是李佳歡的歌，因此再度邀請她共襄盛舉！」蔣老師將這首重節奏的〈蝴蝶哲學〉交付李佳歡演唱，他形容為表現歌曲中「女力」的Girl‘s Power，還幻想好萊塢電影《神力女超人》來創作，而李佳歡也把這首輕快俏皮的歌曲，詮釋得令他滿意又驚喜。

蔣三省愛才惜才，蔣師母更是寶貝歌手，知道李佳歡曾在英國留學，特別準備了英式下午茶讓她「喝了再上」，李佳歡看到道地的英式下午茶開心到跳起來，笑說：「好像回到曼徹斯頓大學，攻讀法律系的美好時光！」她大啖鬆餅、司康、配上草莓果醬和巧克力，濃濃的布朗尼並與冰淇淋，再配上師母嚴選的阿里山紅玉茶，直呼：「太享受了，好想call姊姊（佳薇）一起來！」

此外，蔣三省最近正緊鑼密鼓趕製台視60週年台慶大戲《美麗人生》戲劇原聲帶，這是他繼《生生世世》、《一個屋簷下》之後，三度出馬為台視效力，蔣三省和蔣榮宗父子結合好萊塢音樂資源，讓《生生世世》電視劇原聲帶勇奪20個國際獎項，《一個屋簷下》則由蔣三省製而優則唱，與三金主持人黃子佼合體開金口，創下空降誠品音樂排行榜冠軍寶座佳績。而台視對《美麗人生》非常重視，第一就是邀請蔣三省三度為其原聲帶操刀，二則將《美麗人生》男女主角請上台視紅白除夕特別節目舞台，大家一同演唱主題曲《雙雙對對》。

蔣三省說：「看到台語天王天后演員們，方馨、邱琦雯、王樂妍、柯叔元、王振復、陳謙文合唱這麼的好，比我自己站上舞台還要開心！」據悉男女主角在軋戲時抽空來找蔣老師指導練唱，「能有這麼棒的表現，實在是太太欣慰開心了！」蔣老師感動說：「謝謝你們的小巨蛋，這是給蔣老師最棒的禮物了！」