產業循環股根據歷史經驗，本益比很低的時候其實並不是一個好的買點。財經專家黃世聰在「聰明理財大小世」分析，全球陸續解封，航運股、航空股的投資方向。

馬士基日前有發表對今年航運的看法，認為航運漲價只能維持上半年，黃世聰說，所以上半年過後大家真的要留意，海運的景氣會不會從高空往下轉，那當時股價可能都已經跌幅有一段空間。

雖然最近疫情有一點點爆發，黃世聰評估，今年無論如何接下來客運解封是必然的，加上過去調整的貨運營收比重加持，整個雙引擎之下，反而今年可以多留意的是航空股。

黃世聰整理航運股投資建議，包括貨櫃股的長榮、萬海、陽明，不要追高、只有低接，因為目前為止股價可能會往年線靠攏，如果看到年線左右的位置，年線就是200日均線可以考慮去承接。

另外，黃世聰認為，今年散裝是沒有行情的，航空股具有某些程度的轉機，在解封後，整體的營運有可能會從谷底翻身，兩家公司航空公司目前是長榮優於華航，原本華航在貨運表現比長榮好，可是去年第四季後長榮反而在整個營益率或是整個獲利率又追過華航，加上長榮的長處就在客運，客運再加持今年長榮的表現就會比華航要更好。

黃世聰指出，今年應該是空優與海的局面，提醒所有的產業循環股千萬不要用本益比去看，用本益比去看可能會套在高點，真的是很多人走過的血和汗的路。