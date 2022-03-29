與虎謀皮（鳥友提供）

「膽敢在太歲爺頭上動土，梁靜如給了他『勇氣』嗎？」，張姓鳥友說，日前在台東市太平溪畔目擊1對環頸雉正在晒恩愛，突然1隻白目的家八哥用力拉扯公環頸雉尾羽，可能有雉妹在旁，雉哥只能故作鎮定狀，保持好風度，鳥友說，家八哥拔雉毛有可能是要當巢材，只是這種流氓行徑簡直是「與虎謀皮」。

鳥友表示，目前正值許多野鳥的繁殖季，台東市區1隻全身穿上華服的公環頸雉，正在跟牠的心上人浪漫約會，突然來了1隻白目的家八哥，使勁地拉扯公雉美麗的尾羽。

只見這隻不怕死的家八哥肆無忌憚地硬要扯下雉哥長長的尾羽，也許是有雉妹在旁，瀟灑的雉哥只有抬頭挺胸，展現雍容大度的氣勢，對於小屁孩的調皮搗蛋不理不睬，鳥友說，這隻家八哥可能看上雉哥美麗的尾羽，「肖想」 想帶回去做巢材，但是這樣的危險行為，簡直是「與虎謀皮」。

據了解，家八哥跟白尾八哥都是外來種，為世界百大入侵種之一，由於其族群擴散迅速，數量多、分布廣，台灣幾乎任何地方都有蹤跡，牠們強勢入侵，已對本土原生物種造成危害。

而被列為2級保育類的環頸雉，是台灣特有亞種，因為與人類的生活空間較接近，雄鳥羽色華麗，素有「草地明珠」之美稱，在台東有穩定族群，最近正值交配期，郊區常會看到公鳥振翅鳴叫，因為啼聲嘹亮，鄉下人稱為「啼雞」。

鳥友說，這隻家八哥有如流氓般連續拉扯環 頸雉尾羽兩輪，前後約10秒就結束這場「八哥戲雉哥」的戲碼，家八哥的嘴邊似乎還沾粘著雉哥尾羽的碎片。