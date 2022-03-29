萬波「紅蘋島嶼」混搭蘋果原汁與紅茶，平衡酸甜口感。（萬波提供）

CoCo「楊枝甘露」獨家推出纖細版，讓怕胖民眾可以放心享受。（CoCo提供）

炎熱天氣勾起民眾愛喝冰飲的慾望，手搖飲店搶賺商機，開賣一系列清爽系飲品幫助解熱。迷客夏以別具特色的蜂蜜飲品搶市，搭配軟彈配料滿足咀嚼控的愛好；萬波則推「紅蘋島嶼」，用新鮮蘋果汁搭配招牌島嶼紅茶，微酸清甜讓人回味；CoCo則推香港消暑聖品「楊枝甘露」，可見手搖飲店拚買氣也拚創意。

迷客夏攜手「蜜蜂工坊」開賣蜂蜜新飲品，主打使用真蜂蜜，口感清新雅緻，並混搭拿鐵或檸檬製造香甜感，也加入使用金黃二砂糖拌炒蜜漬的黃金Q角，滑溜彈牙為整體加分不少，價格65元起跳，售完為止。

萬波則推清爽解渴的「紅蘋島嶼」，以招牌島嶼紅茶為基底，加入新鮮蘋果原汁，平衡酸甜滋味，還推出免費加小珍珠的優惠吸客，只需掏出45元就可享有豐富口感層次，另外，店家也推「七水仔冬片」、「島嶼檸檬茶王」、「茉莉那堤」等多樣新品擴大客群。

CoCo季節限定「楊枝甘露」每到初夏都是粉絲敲碗的明星商品，除了擁有濃郁果香的當季芒果及酸甜多汁的紅柚果肉外，Q彈的西谷米及特有「蜜香凍」配料，更是咀嚼控的最愛，此次更推纖細版／輕盈Light版獨家口味，售價60元起跳，讓怕胖的消費者也能放心享受。