雲林縣政府規畫台汽車站為北港轉運站，打造北港新商圈。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮台汽車站閒置20餘年，雲林縣政府為加以活化，已完成「北港轉運站BOT案可行性評估計畫」，雲林縣政府工務處29日表示將拆除已有40年歷史的車站大樓，打造複合式商業大樓，配合周邊星巴克、家樂福、肯德基等店家，打造北港新商圈。

北港鎮台汽車站位於省道台19線旁，臨近市區，是北港鎮的門面，之前因缺乏管理，成為地方衛生環境死角，更與周邊新興商場、店家格格不入，地方要求整建聲浪不斷，經雲林縣政府與國有財產署共同合作，決定以BOT方式進行活化。

縣政府工務處處長汪令堯表示，台汽車站占地約2600坪，81％為國有財產署所有且為商業用地，19％為縣府土地屬停車用地，因此先須進行土地整合，目前BOT案已完成可行性評估，正進行營運、開發相關細節討論，可望於今年7月有結果。

為展開先期整地工作，同時避免環境髒亂，目前縣府已用鐵絲網將台汽車站圍住，汪令堯說，舊車站大樓拆除後，將興建3棟以天橋聯結的新大樓，2棟為車站與商場的複合式大樓，1棟作為停車場，完成後將可結合周邊商場、店家，形成1處新商圈。

汪令堯指出，目前北港地區的客運各有自己的營業點，北港轉運站一旦啟用，將可容納各家客運的車輛，方便水林、口湖、元長等鄰近鄉鎮民眾搭乘，成為雲林沿海重要的區域交通運輸據點。