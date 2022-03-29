90年代紅極一時的香港女星張敏，淡出演藝圈多年，近日穿回古裝重現《倚天屠龍記》趙敏，雖然佳評如潮，卻有部分網友酸「臉僵顯老」。最近，張敏前陣子參觀高虎的菜園影片再度於網路傳開，她的外型又成為熱議的焦點。

47歲高虎曾在張紀中版《天龍八部》飾演虛竹而成名，2014年因涉嫌吸食毒品遭大陸演藝圈封殺，現在轉換到農業跑道，在家鄉山東濰坊經營蔬菜園地，經常親自鋤地播種、除草、澆水等，已不留念五光十色的演藝圈。

即便淡出螢光幕多年，但他還是跟圈內人有聯絡，前陣子邀請張敏到他的菜園參觀，這段影片也在近日再度被瘋傳，畫面中，高虎頂著草帽、身穿藍色休閒服，手上還套著防曬袖套，打扮得相當接地氣，而一旁的張敏則戴著白色棒球帽和漸層方型墨鏡，穿搭風格不僅跟時下年輕人無異，白皙緊緻的肌膚根本不像54歲，就算低頭也沒有擠出惱人的雙下巴，唯一令人擔憂的地方，只有身材略顯乾瘦，不少網友都留言關心張敏的健康。

張敏拜訪高虎的菜園，保養得宜的外型看不出實際年齡。（圖／微博）

張敏早年因跟周星馳合作多部電影，被封為「初代星女郎」，更因電影《賭聖》綺夢一角而爆紅華語圈，奠定一代女神的地位，不過她已淡出螢光幕許久，近期因答應名導王晶的邀約，總算復出接拍短片《客棧》，可以看到她穿著粉色系武打服，狀態絕佳，張敏也有感而發地表示：「幾十年沒有演戲，這次和王晶導演再度合作感慨頗多，好像我們昨天還在一起拍戲，二十八年前合作時的場景還歷歷在目。多年之後再次回看這部短片，相信會是我們之間一個很好的紀念。」

張敏近年重現古裝扮相，即便被部分網友酸老很多，但整體而言已算保養得宜。（圖／抖音；微博@張敏）

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