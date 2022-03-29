雲林縣彰雲大橋今（29）日凌晨5時10分左右，發生一起死亡車禍，57歲林姓男子駕駛的黑色小客車突然在林內端路口處失控，自撞中央分隔島，力道之大，整輛車扭曲變形、宛如「開花」般撞成廢鐵，林男拋飛車外當場死亡，無法酒測，有待報請檢察官檢驗，詳細肇事原因仍有待調查釐清。
斗六警分局指出，57歲的林男當時駕駛轎車行經林內鄉漳雲路、增產路路口，失控自撞中央分隔島，警方獲報到場，發現撞擊力道猛烈，轎車整個變形幾乎解體，林男則拋出車外當場死亡。
因林男死亡無法酒測，有待相驗時報請檢察官檢驗；據了解，事故地點沒有私人監視器，漳雲路與林內路路口往林內方向內側有監視器，事故發生前後沒有其他車輛行經，肇事原因有待調查。
斗六分局呼籲，民眾駕車時應遵守交通規則，注意路況及自我精神狀況，另近日天氣不穩定有強降雨情形，民眾出門應注意路面濕滑情形，小心駕駛，確保行車安全。
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