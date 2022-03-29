美國影星威爾史密斯，在奧斯卡影展頒獎典禮掌摑頒獎人，成為全球矚目焦點，而他的妻子潔達的掉髮困擾，也成熱門話題；南投醫院醫師李瑜芬表示，圓禿掉髮又稱為「鬼剃頭」，控制免疫疾病、調整生活作息後，有機會改善。

皮膚科醫師李瑜芬表示，頭部出現一塊或者多塊的掉髮圓禿，由於原因不明，被稱為「鬼剃頭」，這類症狀好發於年輕人，發生原因還不是很確定，目前，醫界認為那與壓力、免疫系統失調有關，導致淋巴球、白血球等免疫細胞，攻擊自身的毛囊，導致出現不自然的掉髮現象。

李瑜芬表示，導致掉頭髮的原因很多，一般非疾病導致的掉髮，經過一段時間，毛髮進入生長期，就會再長回來，不必經由藥物治療也能夠自行痊癒；但是，如果患者是罹患糖尿病、甲狀腺功能失調、梅毒、自體免疫問題以及貧血等導致的掉髮，就要由醫師診斷後，針對病患的症狀進行治療。

李瑜芬表示，治療圓禿症狀，通常會使用含有類固醇的藥膏，以抑制毛囊的發炎反應，如果患者掉髮處的邊緣沒有擴大，其實不治療也會自行痊癒；狀況較嚴重者則會以口服、注射類固醇方式治療。

李瑜芬指出，如果壓力大或免疫系統失調，免疫細胞攻擊毛囊就可能導致掉髮，因此，建議病患養成良好的生活習慣，作息要正常，並且找出壓力的來源進而調整，尋找紓壓的方式，減少再次掉髮的機會，因為，許多患者在控制免疫疾病、調整生活作息，並適度運動排解壓力後，掉髮問題就會慢慢改善。